Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakim karşısına çıktı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Celal Çelik katılırken, aralarında İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 avukat da sanık avukatı olarak salonda hazır bulundu. Müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Abdulsamet Aydın da duruşmaya katıldı.

Duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Sera Kadıgil, Ali Şeker, Gökhan Zeybek, ile çok sayıda partili izleyici olarak katıldı.

Sanık Celal Çelik savunmasında, 13 yıl hakimlik yaptığını söyleyerek, "Ben şu an sanık pozisyonumdayım. Sizden açıklama beklemekteyim, hangi açıdan savunma yapmam gerektiği konusunda. Benim avukat olarak müvekkilimi temsil ettiğimden dolayı bu dava açıldı. Bu dava tamamen savunmayı baskılamaya yönelik. Ben suç işlemedim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir dava açılamaz. Cevap dilekçesinde söylemiş olduğum cümlelerin tamamının arkasındayım. Bir avukatın müvekkilini savunmaması beklenemez" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu söz alarak, "Savunmanın da savunulmasını gerektiren bir dava içindeyiz. Bu dava bunun için çok önemli. Savunmayı savunmak için buraya geldiğimden dolayı son derece üzgünüm" diye konuştu.

"SANIK BURADA ŞOV YAPMIŞTIR"

Müşteki avukatı Abdulsamet Aydın da söz alarak, "Çalıştığım avukatlık bürosunda en tecrübesiz avukatlardan biriyim. Sanık burada şov yapmıştır. Sanık 17-25 aralık darbe girişimi esnasında FETÖ'nün yapmış olduğu ne varsa aynısını burada yapmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili bir çıkarımda bulunmak gerekirse öncelikle sanığın ve avukatlarının aynaya bakmaları gerekir. Sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ ile ilgili açılmış ayrıca bir dava bulunmaktadır. Sanığın savunmasının reddini talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçtan zarar görme ihtimaline karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile avukatlarının müdahil olarak davaya katılmalarına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA