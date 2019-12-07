Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti (2) - Haberler

Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti (2)

TOPRAĞA VERİLDİAnkara Çankaya'daki evinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz (83) için Batıkent Serçeşme Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

07.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:11

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara 'daki evinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz (83) için Batıkent Serçeşme Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gündüz'ün ailesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile çok sayıda milletvekili, CHP Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. Gündüz'ün cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaan ULU/ANKARA,


Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya, Politika

Kaynak: DHA


Politika

Son Dakika Haberleri

18:07 AK Partili Ünal: Artık Türkiye'ye hiçbir konuda operasyon çekemiyorlar - Haberler
18:06 Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı - Haberler
18:02 Saraybosna'da "Diplomatik Kış Kermesi" düzenlendi - Haberler
17:45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şenyayla'da bugün 5 terörist etkisiz hale getirildi." - Haberler
17:43 Giresun Cezaevinden kaçan mahkum Ordu'da yakalandı - Haberler
17:02 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu - Haberler
16:35 Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı - Haberler
16:30 Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi - Haberler
16:10 İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi - Haberler
15:31 Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı - Haberler
7.12.2019 18:14:04