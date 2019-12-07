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Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti (2)

TOPRAĞA VERİLDİAnkara Çankaya'daki evinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz (83) için Batıkent Serçeşme Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

07.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:38Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara 'daki evinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz (83) için Batıkent Serçeşme Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gündüz'ün ailesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile çok sayıda milletvekili, CHP Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. Gündüz'ün cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya, Güncel

Kaynak: DHA

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