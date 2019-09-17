Kılıçdaroğlu'nun devredilmesine karşı çıktığı Tank Palet Fabrikası resmen ASFAT A.Ş'ye geçti

Tank Paletin sahibi resmen değişti. Yönetim, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'ne (ASFAT) geçti

Devirle birlikte fabrikanı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) kayıtları da yenilendi. Fabrika daha önce askeri birlik statüsü taşıyan MSB 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirilmesine karar verilen Sakarya'daki Tank Palet fabrikası için 1105 sayı numarasıyla ikinci ve gizli bir kararname hazırlandığını belirtmiş ve fabrikanın bu kararnameyle Katar ortaklı BMC firmasına verileceğini açıklamıştı. Daha önce basına da sızan ancak Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için resmi nitelik taşımayan ikinci kararnameyle Tank Palet Fabrikası'nın ASFAT A.Ş.'ye devredileceği, ASFAT A.Ş.'nin de ihaleye gerek olmaksızın fabrikadaki işleri yürütmesi için BMC firması ile anlaşma imzalayabileceği belirtilmişti.

KAYITLAR YENİLENDİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre,bu iddiaların ardından, ikinci kararnameyle yapılacağı söylenen devir işlemine ilişkin ilk resmi belge SGK'da ortaya çıktı. SGK Sakarya Sosyal Güvenlik Müdürlüğü, Tank Palet Fabrikası'nda çalışan işçilere ilişkin sosyal güvenlik kayıtlarını yeniledi. SGK'nın yeni kayıtlarına göre, daha önce MSB 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilen Tank Palet fabrikası, içerisinde çalışan işçileriyle birlikte resmi olarak ASFAT A.Ş'ye geçti.

SGK kayıtlarında fabrikanın iş kolu, 'Askeri savaş araçlarının imalatı, tank, zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları' olarak tanımlanırken tehlike sınıfı, 'Çok tehlikeli' olarak belirtildi. İşin mahiyeti de 'Askeri savaş araçları imalatı' şeklinde yazıldı.

"KARARNAME İŞÇİLERE OKUNMUŞ" İDDİASI

Resmi Gazete'de yayımlanan 481 sayılı kararla Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine karar verilmiş, özelleştirme yöntemi olarak da işletme hakkı devri belirlenmişti. Daha sonra Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının 25 yıllığına BMC'ye verileceği açıklanmıştı. Ancak hem işçilerden hem de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine özelleştirmeden vazgeçildiği belirtilmişti. Tepkiler devam ederken fabrika yönetiminin, işçilerle bir toplantı yapıp fabrikanın ASFAT A.Ş'ye devrini sağlayacak yeni bir kararnamenin hazırlandığını açıkladıkları ifade edildi.

Toplantı sırasında kararnamenin içeriğinin okunduğu ancak işçilere verilmediği bilgisi kamuoyuna sızmıştı. Sızan bilgiler arasında, Tank Palet'in ASFAT A.Ş.'ye devredileceği, işçilerin kamu statüsünde kalacağı, ASFAT A.Ş.'nin de dilediği şirketle karşılıklı sözleşme imzalayabileceği ileri sürülmüştü.

KILIÇDAROĞLU, 'PARA BULDUM' DEMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tank palet fabrikasını Katar'a vermekten vazgeçilsin, 1 ay içinde 50 milyon doları ben bulmazsam siyaseti bırakacağım, demişti. Kısa bir süre sonra da 'Şimdi süreyi kısaltıyorum. Çünkü yurt dışında ciddi bir servet sahibi olan birisi telefon etti. Dedi ki 'neden 1 ay diyorsun, 24 saat içinde o 50 milyon doları ben veririm'" demişti.