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Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

07.10.2019 12:40Kılıçdaroğlu'nun kabulü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bozgeyik ile KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyon (DİSK) Genel Sekreteri Cafer Konca, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ile parti genel merkezinde görüştü.
Kabulde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de hazır bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Bozgeyik, Politika

Kaynak: AA

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