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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış töreni öncesi sahneye çıkan bir kadın, pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

19.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

ÜZERİNDEN NE YAZDIĞI GÖRÜLEMEDİ

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

İşte o anlardan kareler;

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale!

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi, Politika, Güncel

Kaynak: DHA


Politika

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