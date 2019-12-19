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KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masaö açılış törenine katıldı.

19.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:55 KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞ ÖNCESİ PANKART AÇMAK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masaö açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik  görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi. 


- İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA

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