Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protestonun nedeni belli oldu - Haberler

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protestonun nedeni belli oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına güvenlik görevlileri engel olmuştu. İsminin Nazife olduğunu öğrenilen kadının, alana CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek için geldiği öğrenildi.

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.

PANKART AÇMAK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

KAFTANCIOĞLU VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMIŞ

Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protestonun nedeni belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Politika, Güncel

Kaynak: DHA


Politika

Son Dakika Haberleri

14:18   Hip hop müziğin ünlü gruplarından Wu-Tang Clan: Gençlere yol açtık, kral hala biziz - Haberler
14:13   Başkan Demir: "Samsun'un turizm potansiyeli Antalya'dan fazla" - Haberler
14:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3) - Haberler
14:12   2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün - Haberler
14:09   Ticaret Bakanı Pekcan: "Ticari ilişkileri siyasi ilişkilerin lokomotifi yapacağız" - Haberler
13:52   Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi - Haberler
13:45   Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı - Haberler
13:40   HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? - Haberler
13:01   Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu - Haberler
12:54   Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı - Haberler
20.12.2019 14:21:51