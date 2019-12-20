Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto - Haber

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.

20.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi 'Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protesto

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54   Hablemitoğlu suikastının kilit ismi, iadeyi önlemek için kara propagandaya başladı (2) - Haber
15:54   METEOROLOJİDEN FIRTINA VE YAĞMUR UYARISI - Haber
15:54   Samsun'da 8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm 2020'de başlayacak - Haber
15:50   Başkan Palancıoğlu İldem Esnafını Gezdi, Ruhsat Verdi - Haber
15:50   Çanakkale Boğazı'ndaki dalış turizmi için tarihi imza atıldı - Haber
14:56   Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı - Haber
14:38   Dün Erdoğan duyurdu! 80 bin Suriyeli göçmen Türkiye sınırına göç etti - Haber
13:58   "Cezaevinde isyan" ihbarı, tatbikat çıktı - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
20.12.2019 15:57:16