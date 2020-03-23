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Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi

Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2)KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

23.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:09
Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2)
KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ TOPRAĞA VERİLDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kardeşleri, Dalgıç'ın ailesinin üzüntülü oldukları görüldü. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve mezarlığa gelenler maske taktı. Dualar edilirken, Kılıçdaroğlu kardeşinin mezarına toprak attı. Kılıçdaroğlu cenazenin toprağa verilmesinin ardından mezarlıktan ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: DHA

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Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

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