Haberler » Politika » Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde - Haberler

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde

CHP'nin 11 büyükşehirde yüz yüze anket tekniği kullanılarak yaptırdığı araştırmanın sonucuna göre; AK Parti yüzde 32,4, CHP yüzde 35,1, MHP yüzde 10, HDP yüzde 9,9, İYİ Parti 9,4 olarak belirlendi.

25.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:42

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, 11 büyükşehirde yüz yüze anket tekniği kullanılarak yaptırdıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

EKRANDAN SONUÇLARI GÖSTERDİ

Kürsü arkasına konulan ekrandan anket sonuçlarını gösteren Torun, "Gördüğünüz üzere 11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalarda AK Parti yüzde 32,4, CHP yüzde 35,1, MHP yüzde 10,0, HDP yüzde 9,9, İYİ Parti 9,4, ve diğer partiler yüzde 3,2 şeklinde yer alıyor. Buna yol açan en önemli faktör, CHP'nin aday tercihlerinin seçmende bulduğu karşılıktır. Adaylarımız toplumun her kesimiyle bağ kurabilen, farklılıklara kapılarını açık tutan isimlerden oluşmuştur. Bunun karşılığını da görüyoruz. Belediye başkanlarımız, seçmenlerimize güven veriyor. Seçmenler, başkanlarının sorunlarını çözeceğine inanıyor, performanslarını etkili buluyor" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ OYLARINI ARTIRDI

Ankete göre, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 54,2 iken bugün yüzde 54,5'a yükselmiş. Ankara'da Mansur Yavaş'ın oyu da yüzde 50,9'den yüzde 54,9 çıkmış.

CHP'nin anketinden çıkan diğer sonuçlar şöyle;

- İzmir'de Tunç Soyer: Yüzde 58,1'den, yüzde 62,1'e

- Antalya'da Muhittin Böcek: Yüzde 50,6'dan, yüzde 54,1'e

- Adana'da Zeydan Karalar: Yüzde 53,6'dan, yüzde 57,6'ya

- Mersin'de Vahap Seçer: Yüzde 45,1'den, yüzde 51,6'ya

- Hatay'da Lütfü Savaş: Yüzde 55,2'den, yüzde 56,8'e

- Aydın'da Özlem Çerçioğlu: Yüzde 53,9'dan, yüzde 55,4'e

- Tekirdağ'da Kadir Albayrak: Yüzde 51,2'den, yüzde 54,4'e

- Muğla'da Osman Gürün: Yüzde 36'dan yüzde 41,2'ye

- Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 52,3'ten, yüzde 56,8'e yükseldi.

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

15:54   Kavala'nın avukatları: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir hak ihlalinde bulunmuştur - Haberler
15:46   İntihar eden doktor son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
15:45   Davutoğlu'nun A Takımı belli oldu - Haberler
15:44   Kısa Mola ile yüzler gülüyor - Haberler
15:44   Su baskınına uykuda yakalandılar - Haberler
15:44   Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı - Haberler
15:42   Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın - Haberler
15:02   Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
14:55   Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü - Haberler
14:29   Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde - Haberler
25.12.2019 15:56:52