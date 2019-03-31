Kılıçdaroğlu'nun Sandığından, Mansur Yavaş Çıktı

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun oy kullandığı sandıktan Mansur Yavaş
, önde çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı Ankara
'daki Arjantin
İlkokulu'nda 4202 numaralı sandıkta 352 seçmenden 305'i oy kullandı. Sandıktan, Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'a 226, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki
'ye 68 oy çıktı. SP adayı 4, TKP adayı 2, Vatan Partisi ve DSP adayları 1'er oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.
ANKARA, -
Ankara, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Güncel
Kaynak: DHA