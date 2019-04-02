Kılıçdaroğlu'nun "Yavaş Aday Olmazsa İstifa Ederim" Dediği İddia Edildi

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, aday belirleme sürecinde CHP içinde yaşanan ve basına yansımayan olayları kaleme aldı. Öztürk, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum" dediğini aktardı.

Saygı Öztürk, "Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak "10 yılda 9 seçim kaybetmesine rağmen Kılıçdaroğlu, politikasından geri adım atmadı. Sonuçta doğru hedefte olduğu bu seçimde görüldü" dedi.

CHP'DE YAVAŞ DİRENCİ



"CHP, büyük illeri kazanmamış olsaydı. Kılıçdaroğlu bitmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu adımlarını parti içinde 'Kılıçdaroğlu Doktrini' diye niteleyenler var" ifadesini kullanan Öztürk, şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş'ın Ankara'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesinin kolay olmadığını biliniz. CHP Parti Meclisi'nde, Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Mansur Yavaş'ın ikinci kez adaylığına karşı müthiş bir direniş oldu. O günlerde basına yansımayan ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, MYK toplantısında bu direniş karşısındaki tavrıydı."

"MYK'DAN GEÇMEZSE BIRAKIRIM"

"Kılıçdaroğlu, 'Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum' dedi. Mansur Yavaş'a yalnız CHP yönetiminde değil, İYİ Parti yönetiminde de direnç vardı. Yavaş'ın, CHP'den aday olmasını samimiyetle ve güçlü olarak iki isim istiyordu." diyen Öztürk şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dı. Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi çabasını gösterenlerin başında Kemal Kılıçoaroğlu ve Aytun Çıray geliyordu.