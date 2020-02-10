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Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren anket! İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptırdığı son ankete göre; olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 puan fark attığı sonucu ortaya çıktı.

10.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her ay düzenli olarak yaptırdığı anketin Ocak ayına ilişkin sonuçlarından çarpıcı rakamlar çıktı.

ARAŞTIRMA 26 İLİ KAPSIYOR

Türkiye'nin 26 ilindeki 120 ilçede yer alan 131 farklı mahallede, 2 bin 507 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmada olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile 6 farklı ismin rakip olması durumunda ortaya çıkan oy oranlarına ilişkin karşılaştırmalar yapıldı.

ERDOĞAN'I YALNIZCA İMAMOĞLU GEÇİYOR

Buna göre Erdoğan'ı yalnızca İmamoğlu geçebiliyor. Bu ihtimalde Erdoğan yüzde 39.1, İmamoğlu yüzde 41.4 alıyor. Erdoğan'ın en düşük oy aldığı durum ise Ali Babacan'ın olası adaylığında yaşanıyor. Bu durumda Erdoğan yüzde 37, Babacan ise yüzde 27.1 oy alıyor.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA FARK 5 PUAN

Çalışmada Erdoğan ve İmamoğlu'nun adaylığı olasılığında kararsızlar ve oy kullanmayanların eğilimlerine göre dağılımı yapıldığında İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 49.27'ye; Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 44.34'e çıkarken; yaklaşık yüzde 6.4'lük kesim oy kullanmayanları oluşturuyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel


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