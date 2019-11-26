Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının büyük kısmını öğretmenlere ayırdı. Kılıçdaroğlu, "Öğretmen kardeşlerim, hiç kimse endişelenmesin. Bu kardeşiniz eski maliyeci. Para nerededir, nasıl bulunur? Onu en iyi ben bilirim" şeklinde konuştu.

"BU KARDEŞİNİZ ESKİ MALİYECİ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere sağlayacağı imkanlardan bahsettikten sonra şunları söyledi: Efendim para yok falan diyecekler. Öğretmen kardeşlerim, hiç kimse endişelenmesin. Siz bilin ki; bu kardeşiniz eski maliyeci. Para nerededir, nasıl bulunur? Onu en iyi ben bilirim. Bu konuda mütevazı da değilim. Para nereden, nasıl bulunur? Kime nasıl tahsil edilir? Onu en iyi bilen kişilerden birisi de benim. O konuda kimsenin endişesi olmasın.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kimin bir derdi varsa o derdi çözmek benim boynumun borcudur. Ben ve arkadaşlarım Türkiye'de sorun yaşayan herkesin sorununa talibiz. Çözmek istiyoruz. Sorunu olan bir ülke geleceğe güvenle bakamaz. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımın oyuna talibim. Beni sakın ola ki iktidar partisinin ve ona destek verenlerin taraftarı gibi bir siyasetçi gibi görmeyin. Ben onların izlediği politikanın memlekete sorun açtığını düşünüyorum. Onlar gibi düşünmüyorum. 82 milyonun oyuna talibim.

"BİZLERE KUMPAS KURULUYOR"

Malum bizlere kumpas kuruyorlar. İsterseniz Çin Seddi'ni getirin yıkıp geçeceğiz. Kumpas kuracaksın eleştireceksin sana söyledim laf edeceksen geleceksin karşıma. Senin bir sürü televizyon kanalın var. Bir ordu olarak gel tek başıma çıkacağım. Bir partiye kumpas kurmak doğru bir şey değildir. Senin görevin ne? Memleketin dünya kadar sorunu var. Önündeki en büyük engel olarak bizi görüyor. Sen kim oluyorsun da CHP'yi ağzına alıyorsun? CHP sıradan bir parti değil ki. Dünyanın en eski köklü partisinden birisidir CHP.

MECLİS'TEKİ ECEVİT TARTIŞMASI

Bir tartışma olmuş parlamentoda. İki grup başkanvekili tartışıyorlar. AK Parti'nin grup başkanvekili özürü kabul ediyor. Bitmiş olay. Hala başörtüsünden bir şeyler devşirebilir miyim diye. Devşiremezsin. İki grup başkanvekili tartışıyor. Hala başörtülü kadını siyaseten istismar ediyor. Kadın grup başkanvekilini başörtüsü mü aklı mı temsil ediyor? Hala bunu anlama yeteneğine sahip değil. Kadın kadındır.

''HALUK BİLGİNER HEPİMİZİN ONURU VE GURURU OLDU''

Haluk Bilginer hepimizin onuru ve gururu oldu. Sinemamızın en önemli aktörlerinden birisi Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Şahsiyet dizisinin çekimine kim katkı vermişse hepsine yürekten teşekkür ediyoruz.

EYT AÇIKLAMASI: SORUNUNUZU İSTİŞARE İLE ÇÖZECEĞİZ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) aramızda. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun. Seçimi kaybetsem de diyor zaten kaybedeceksin. Kaybetmekten söz etmesi de başlı başına bir olay. O da görüyor ki artık Abbas yolcu gidecek. Sizin sorununuzu istişare ile çözeceğiz. Sizin sorununuzu çözeceğim. Bu taahhütümü yazın bir yere bugünü de kaydedin. Kılıçdaroğlu şu tarihte bizim sorunumuzu çözeceğini vaadetti.