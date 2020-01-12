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Kılıçdaroğlu, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'yı mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

12.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:22Kılıçdaroğlu, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'yı mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden ve bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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