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Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri kampüse bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine giderken otostop çeken ODTÜ'lü bir grup öğrenciyi kampüse bıraktı.

18.10.2019 16:11Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri kampüse bıraktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine giderken otostop çeken ODTÜ'lü bir grup öğrenciyi kampüse bıraktı.
Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Çukurambar'daki evinden Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne giderken 100'üncü Yıl Semt Pazarı civarında otostop çeken üniversite öğrencilerine rastladı.
ODTÜ'de öğrenim gördüğünü belirten 4 öğrenciyi minibüsüne alan Kılıçdaroğlu, öğrencileri kampüse bıraktı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafı, iletişim ekibi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Kılıçdaroğlu, daha önce de otostop çeken öğrencileri kampüse bırakmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurambar, Politika

Kaynak: AA

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