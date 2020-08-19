Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları üyelerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Nazlıaka ve MYK üyeleriyle genel merkez binasında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, "İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"nin kadınlar, toplum ve Türkiye açısından önemine işaret ederek, Türkiye genelinde kadınların öncülüğünde bu beyannamenin ne kadar değerli olduğunun anlatılması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin de desteklenmesi gerektiğini aktardı.

Siyasi partilerde cinsiyet kotasına yönelik bir yasa teklifi hazırlanacağını ve bu konuda kadın örgütlerinin de görüşünün alınacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nı anlatmak konusunda da CHP'li kadınlara büyük görev düştüğünü vurguladı.

Nazlıaka da yürütülen çalışmalarda kadın kolları olarak öncü olacaklarını ifade etti.