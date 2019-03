Kılıçdaroğlu: "Pkk Terör Örgütünün Saldırdığı Genel Başkan Kimdi"

Kaynak: İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde vatandaşlara seslenerek, "Şöyle bir düşünün isterseniz Türkiye değil herhangi bir ülke düşünün. Bir parti düşünün 17 yıl bir ülkeyi tek başına kesintisiz yürütmüş olsun, 17 yılda istediği kanunu çıkarsın, istediği valiyi tayin etsin. İstediği genelgeyi çıkarsın. 17 yılda 82 milyonda vergi toplasın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapsın. 17 yılda 500 katrilyon borçlanma yapsın. 17 yılda bu ülkenin vatandaşları soğan kuyruğuna soksun. Bunu şunun için anlatıyorum. AK Parti'ye oy verenler hepsi kardeşlerimiz. Artık Türkiye'nin bir vicdan muhasebesi yapmaya ihtiyacı var. 17 yıl oy istedin, şunu yapacağım dedin, vatandaş verdi. Şöyle gerçekleştireceğim dedin vatandaş inandı sana, oy verdi. 17 yılda babalarımızın kurduğu fabrikaları sattılar. 500 milyarlık borçlanma altına Türkiye girdi. Neden şimdi soğan patates kuyruğu var? Neden çocuklar yatağa aç giriyor" dedi."Bir babanın okula giden çocuğuna harçlık verememesi ne demektir"1 yılda 1 milyonu aşkın insan işsiz kaldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "İşsizlik nedir bilirler mi köşke, sarayda oturanlar. Bir eve paranın girmemesi ne demektir? Bir babanın okula giden çocuğuna harçlık verememesi ne demektir. Acaba sarayda oturanlar, lüks hayat sürenler bunun ne anlama geldiğini biliyor mu? Eğer bu ülkede, bu vatanımızda, bu bayrağımızın altında bir çocuk yatağa aç giriyorsa o dert benim derdimdir. İşsizlik Adam meclisin kapısında kendini yakıyor, işsizim diye tık var mı yok. İşsizim diye kendisini asıyor tık var mı yok. Bunlar nereye gidecek, ne olacak ne yapacak? Neye karar vereceğiz. Ben özellikle geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerimize seslenmek isterim. Dert hepimizin derdi, bu sorunu aşmak hepimizin ortak sorunu. Nasıl? Demokratik yollarla mücadele edeceğiz" dedi."Her alanda üretirseniz istihdam oluşturursunuz"Üretimin bir ülke için önemine değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarlada, fabrikada, lokantada üreteceksiniz. Her alanda üretirseniz istihdam oluşturursunuz. Bizim babalarımız o fabrikaları nasıl kurdu? Tütün, pamuk, buğday sattılar, üretim fazlasını sattılar. Sümerbank, Etibank, şeker fabrikalarını, silah fabrikalarını kurdular. Şimdi ne yapıyoruz bu fabrikaları satarak domates alıyoruz, tütün alıyoruz. Fabrikaları satarak patates alıyoruz. Allah aşkına Türkiye'yi tersine döndürdüler. Batılı güçler diyor ki; 82 milyon Türkiye'yi kim besleyecek? Hollanda ben besleyeceğim, Fransa ben besleyeceğim diyor. Türkiye üretmiyor. Canlı hayvanım var satacağım. Diyor ki, 'Hem borç veriyorum borçlandırıyorum, malı da benden alıyorlar ben kendi çiftçimi zengin ediyorum, bir de faizini alıyorum. Türkiye Cumhuriyeti son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye yani bankacıya ödediği faiz ne kadar; 149 milyar dolar. Faizi nasıl ödedi? Kim ödedi? O faizi siz ödediniz. Faizler de yükseldi, çünkü yakayı ele verdiniz. Faizi yükselt yoksa sana borç vermem diyor. 'Nasıl daire edeceğim borç almadan' diyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorundalar. Türkiye'yi bu çıkmazdan kurtarmak zorundayız. Bayrağımızın altında onurumuzla, gururumuzla, şerefemizle yaşamak istemez miyiz. Birilerine muhtaç olmak, el avuç açmak istemeyiz" diye konuştu."E onlara da sıfır vergi ver"Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alamadığını ileri süren CHP Lideri, "Eti getiriyor 0 vergiyle, domatesi 0 vergiyle, sonra dönüp köylüye diyorlar ki neden zam yaptın, e zammı yapan sensin. Elektriğe zammı yapan sensin, doğalgaza, suya zammı yapan sensin. E onlara da sıfır vergi ver, bak köylü nasıl üretiyor. Esnafı da suçluyor. Hal esnafını terörist ilan ettiler. Ne günahı var. Birisi yanlışlık yapıyorsa yargılansın ama bir kişi kalkıp da çiftçiyi, köylüyü terörist ilan edebilir mi? Hepimizin düşünmesi lazım" dedi."Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi"Bir de ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bizim 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir. Biz vatanımız, bayrağımızı severiz. Asla ve asla toplu iğne ucu kadar Türkiye'ye bir zararın gelmesini asla kabul etmeyiz. Yeri ve zamanı gelirse hep birlikte ülkemiz için canımızı feda ederiz. Bize her türlü İftirayı yaptılar bize. Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi? Şavşak'tan giderken terör örgütünün silahlı saldırısına uğrayan kimdi. Nasıl oluyor da bütün bu iftiraları atıyorlar. Milliyetçilik demek vatanseverlik, ülkesinin çıkarlarını düşünmek demektir. Milliyetçilik, el aleme avuç açmamak demektir, üretmek demektir. Milliyetçilik demek Silah fabrikasını Katar ordusuna satmamak demektir. Sevgili ülkücü kardeşlerim ister Çin ister Rusya neresi olursa olsun, bana dünyadan bir örnek gösterin, kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan. Peki bunlar satıyorsa bunlara oy vermek milliyetçiliğe ihanettir. Kendi silah fabrikanı götüreceksin Katar Ordusuna vereceksin, çimento fabrikasını sattın anladık, Sümerbank'ı sattın anladık, herşeyi anladık ya silah fabrikası bir ülkenin geleceği bu. Bir ülkenin mücadele ederken elinde tutacağı. Yüzde 49.9 Katar Ordusuna sattı. Şimdi milliyetçi geçiniyorlar, onlar milliyetçiliği benim külahıma anlatsınlar"diye konuştu."Hristiyan dünyası da kınamalı"Yeni Zelenda'da katledilen 49 vatandaşa değine Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanları lanetliyoruz, kınıyoruz. Dünyada güzellikler olması lazım. Kınamayı da sadece İslam dünyasının değil Hristiyan dünyasının da yapması lazım" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ise aşkla hizmet etmenin heyecanı içinde olduğunu belirtti.