Kılıçdaroğlu, PKK'ya ve Fetö'ye Taşıyıcı Annelik Yapıyor"

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı 24 Haziran'da olduğu gibi Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye taşıyıcı annelik yapıyor ve o ittifak yapıyor. İYİ Parti, Saadet Partisi bu ittifakı yapıyor" dedi. Konuşmasında 7 Haziran seçimlerini hatırlatan Bakan Süleyman Soylu "7 Haziran seçimlerinde tek başımıza iktidar olamamıştık. Ardından hemen doğu ve güneydoğuda çukur olayları ile barikat olayları ile yaktılar ve yıktılar. Türkiye'yi bir istikrarsızlığa düşürebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. En son Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Referandum yaptılar. Kuracaklardı da. Sonra bu ülkenin Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihe de not bıraktı, dünyaya da not bıraktı. Aramızın en iyi olduğu zamanda Irak ile İran'ı bir araya getirdi, 'Siz devlet mi kuracaksınız Irak'ın kuzeyinde' dedi. Oturdular orada devlet kurulmasına müsaade etmediler. Amerika'ya da Avrupa'ya da bir ders verdiler. Dediler ki: 'Ey dünya, biz karar vermedikçe bu coğrafyada kimse oyun kuramaz' Ne oldu Afrin'de bize aba altından sopa gösterdiler. Çatır çatır girdik. Orada PKK'yı söktük attık. Irak'ın kuzeyinde devlet kurup Afrin'in merkezinde bir terör merkezi oluşturacaklar, oradan buraya bir koridor çekeceklerdi. Türkiye'yi Ortadoğu'dan ve Güney'den tamamen ticari yollarından ve kültürel yollarından, siyasi yollarından ayıracaklar, Türkiye'yi bir kumpasın içine alacaklardı. Biz buna müsaade etmeyiz" diye konuştu."Türkiye'nin yakasını hiç bırakmıyorlar" diyen Bakan Soylu "Yıllardır PKK terör örgütünü bize musallat ettiler. Bunun destekleyeni kim çok açık. Amerikalı generalleri getirdiler. Kandil'deki terörist elebaşlarına zehirli kurşun atan silah hediye ettiler. Oraya her türlü desteği veriyorlar, drone eğitimi nasıl yapılır, helikopter nasıl kullanılır her türlü desteği her türlü silah desteğini veriyorlar. Gezi olaylarından bu güne kadar anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Bugün niye Cumhur İttifakını kurduk. Sadece belediyeleri alabilmek için mi! Bilesiniz ki şimdi karşımıza öyle bir hat çektiler ki içerisinde PKK var, DHKP-C var, içerinde Amerika var Avrupa var. Türkiye'nin adım atmamasını isteyen ne varsa hangi husumet varsa karşımıza koydular. Kadın çıkacak diyecek ki ben arkamı sırtımı PYD'ye PKK'ya yasladım. Biz ne yapacağız, sırtını mı sıvazlayacağız. Dedim ona ki sen hiç PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye sırtını yaslama şimdi sana dört tane duvar ördüm. İster o duvara yaslan, ister bu duvara yaslan. Hangisine istersen ona yaslan. Burası eski Türkiye değil. Bu ülkenin huzurunu bozmak birliğini bozmak için kim uğraşıyorsa hepsinin tepesindeyiz" ifadelerini kullandı."O ÇOCUKLARIN HESABINI SORMAZSAK NAMERDİZ"Teröristlerin sıçan gibi kaçtığını söyleyen Bakan Soylu, "Bizim aslanlarımız dağlara kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar. Bugün son 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik, 3 bin 99 barınak ve sığınakları tarumar ettik, yok ettik. Öyle şehirlerde gezecekler millete baskı yapacaklar, tepelerine biniyoruz, tepelerine. İddiamız şu: içimiz kan ağlıyordu,13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp, dağa götürüp, Murat Karayılan hayvanı ile Cemil Bayık hayvanının masasına meze yapıyorlardı. Eğer o çocukların hesabını sormaz, o hayvanların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz, namerdiz. Bu millete çok çektirdiler. " diye konuştu. Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne yönelik de eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:"Bir oyun ve bir tezgahla karşı karşıyayız. Biz Doğu ve Güney Doğu'daki belediyeleri görevden aldık mı? 94 belediyeyi, teröre yardım yapan belediyeleri. Şimdi onlara inat şekilde, aynı 24 Haziran'da olduğu gibi Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye taşıyıcı annelik yapıyor ve o ittifak yapıyor. İyi Parti, Saadet Partisi bu ittifakı yapıyor. Kimse sağa sola kaçmasın. İçişleri bakanı olarak söylüyorum; 299 liste, 299 kişiyi, bir taraftan CHP'den, bir taraftan İyi ve Saadet Partisi'nden belediye ve il genel meclisi üyesi gösterdiler. Hani bir adam var, suratında meymenet yok. Diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' Aklımızla alay etmeye çalışıyorlar. Biz, Doğu ve Güney Doğu'daki belediyelerden süpürdük PKK'yı, şimdi onlar bütün Türkiye'ye Kılıçdaroğlu, İyi Parti ve Saadet Parti vasıtasıyla bunu yaymaya çalışıyorlar. Belediye meclislerine nifak tohumu ekmeye çalışıyorlar. Allah'ını severseniz buna fırsat vermeyin, verdirtmeyin""Allah'ınızı severseniz bu Kılıçdaroğlu'nun bu güne kadar memlekete hayrı geldi mi?" diyen soran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hayır. Kılıçdaroğlu'na göre Murat Karayılan, Cemil Bayık ona dost, Tayyip Erdoğan ona düşman. Yazıklar olsun, böyle siyasete de yazıklar olsun. Nefretinden ve husumetinden her şeyi, her tarafa gidip bir siyaset aklıyla değil, birilerinin kendi kulaklarına üfürmesiyle birlikte attığı bu adımlar, Türkiye'nin önünü kapatmaya yönelik adımlardır. Bu Tayyip Erdoğan futbolu biliyor mu? Biliyor. Bu 4 buçuk yılda, şu topu Tayyip Erdoğan'ın ayağına bir verin Allah'ınızı severseniz, zillet ittifakının kalesinde yer alan Kılıçdaroğlu'nun kalesin bir 90'ına çaksın, bir çatalına çaksın."(Hasan Fehmi Demir/İHA)