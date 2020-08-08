Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

08.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:00

Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultay'da yeniden genel başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, beraberinde PM ve YDK üyeleri ile birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e girdi. Basına kapalı gerçekleşen programda, Kılıçdaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. CHP'li heyet Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, saat 12.00'de Parti Meclisi Toplantısı açılışında konuşacak.

Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Anıtkabir, Güncel, Haber
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