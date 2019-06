Kılıçdaroğlu, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfının etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen etkinliğe iştirak etti.CHP'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasinin herkesin konuşabildiği, herkesin birbirine saygılı olduğu, rahatlıkla bir başkasını, egemen gücü eleştirdiği, yönetimin denetlendiği, vatandaştan toplanan her kuruş verginin hesabının verildiği bir yönetim sistemi olduğunu vurguladı.Yönetimin, yasama, yargı, medya ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla denetlendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bunun demokrasilerde zorunluluk olduğunu kaydetti.Demokrasinin her kurumda olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Rumeli Vakfında da olmalı demokrasi, Cumhuriyet Halk Partisinde de olmalı, AK Parti 'de de olmalı, MHP 'de de olmalı. Hayatın her alanında demokrasi denilen kültürün oluşması gerekir." ifadelerini kullandı.Devletin harcamalarını denetleyen Sayıştay 'ın önemine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Sayıştay'ın elemanları bir dönem büyük titizlikle alınırdı. Onlar bütün kamu kuruluşlarını yerel yönetimler dahil halinde denetler, rapora bağlar, raporu kendi internet sitelerine koyarlar, eğer bütçeyle ilgili bir rapor yazılacaksa o raporu TBMM'ye gönderirler. Bir bütçe görüşülürken, diyelim ki 2020 bütçesi görüşülecek, Sayıştay'ın mali raporu gelmeden bütçe kabul edilmez ama Sayıştay'ın mali raporu Meclis'e hiç gelmeden bütçe kabul edildi. CHP dışında kimse buna itiraz etmedi."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vergi veren herkesin bunu sorması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"TOBB'un genel kurulunda bu konuyu eleştirdim ve biz toplumun dikkatini çekmek için bilboardlara asmak üzere bir afiş yaptık. 'Ben vergimi ödedim, niçin hesap vermiyorsun?' diye. Bunu asalım dedik bütün bilboardlara. Hiçbir firma korkudan asmadı bunu. Biz demokrasiden söz ediyoruz. Ben bu afişi TOBB'un genel kurulunda bütün iş dünyasında gösterdim. Kim gösterdi, CHP gösterdi. Kim mücadele etti, CHP mücadele etti. Destek, beklediğimiz kadar destek göremedik."