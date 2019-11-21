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Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum

Konuk olduğu canlı yayında Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü öne sürülen CHP'linin ismin bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit isimlerini devreye sokuyor" dedi.

21.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:28

Bir CHP'li siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 9 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edildi. Görüşmede Erdoğan'ın, ismi açıklanmayan CHP'li siyasetçiye "CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediği iddia edildi.

"SARAY'A GİDENLERİ BİLİYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında suskunluğunu bozdu. İsmi açıklanmayan CHP'linin Erdoğan'la görüştüğü iddialarını doğrulayan Kılıçdaroğlu, " 'a gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum. Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor?" ifadelerini kullandı.

"ADAMLAR TUTULDU, PARALAR VERİLDİ"

Açıklamasının devamında "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur" diyen Kılıçdaroğlu, "CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipleri var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Adamlar tutuldu, paralar verildi. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var mantık var, başka işin mi gücün mü yok? Erdoğan, CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit isimlerini devreye sokuyor" şeklinde konuştu.

İNCE, ÇOK SERT ÇIKTI

Erdoğan'la görüşen ismin kendisi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Rahmi Turan ciddiye aldığım bir isimdir. O yazmışsa ciddiye alırım. Fakat bugün sabahtan beri toto oynanıyor. CHP'liler benim ismimi telafuz etmedi ama CHP'liler dışındakiler ismimi kullandı. Sayın Rahmi Turan herkesi zan altında bırakmaktadır. Bunu açıklamalıdır. Yazılan doğru ise Rahmi Turan'a teşekkür etmemiz lazım. Türkiye'de bir oyunu bozmuştur, deşifre etmiştir. Ama şimdi ciddi bir sorun var ortada. Bu iddia doğruysa Cumhurbaşkanı ile ilgili bir sorun var ortada. Cumhurbaşkanı herkesle görüşür ama bir partinin genel başkanını belirlemek için kimseyle görüşemez."

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Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Saray, Politika, Güncel


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