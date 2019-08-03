Kılıçdaroğlu 3 yıl önce silahlı saldırıya uğradığı yerde konuştu: Şavşat'ın benim için özel bir anısı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'in Şavşat ilçesi Yanıklı köyü yakınında PKK'lı teröristlerce saldırıya uğradığı yerde incelemede bulundu. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu "Şavşat'ın benim hayatımda özel bir anısı var. Burada bir terör saldırısına uğramıştım bir güvenlik görevlimiz şehit olmuştu, onun adına yapılan çeşmeye uğradık, bir yudum su aldık. Allah rahmet eylesin diyoruz ona" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinde sandıktan başarıyla çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere Artvin'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şavşat ilçesini ziyaret etti. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar'ı makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na meclis kararıyla fahri hemşehrilik beratı ünvanı verildi.

"KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye ziyaretinin ardından halka seslenen Kılıçdaroğlu "Şavşat'ı çok seviyoruz, olağanüstü güzel bir doğası var. Şavşat'ın benim hayatımda özel bir anısı var. Burada bir terör saldırısına uğramıştım bir güvenlik görevlimiz şehit olmuştu, onun adına yapılan çeşmeye uğradık, bir yudum su aldık. Allah rahmet eylesin diyoruz ona. Dolayısıyla bizi hiç kimse yıldıramaz inandığımız savaştan, inandığımız yoldan hiç kimse alı koyamaz. Biz bu memleketin huzuru için Türkiye'nin huzuru için ve hep birlikte yaşmak için yola çıktık. Önümüzde hangi engeller olursa olsun. Her türlü engeli kararlılıkla aşacağız. Aşmak zorundayız ve birlikte aşacağız. Türkiye'yi bölgesinin en uygar en dinamik güçlü ülkesi haline getireceğiz. Bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmanın ardından bugün nikahları kıyılacak olan Duygu ve Oktay çiftini tebrik etti. CHP lideri Şavşat'ta düzenlenen mitingin ardından karayolu ile Ardahan Belediyesi'ni ziyaret etmek üzere yola çıktı. Kılıçdaroğlu Ardahan Belediyesi ziyaretinin ardından saat 16.00'da Artvin Ardanuç Belediyesi'ni ziyaret edecek.