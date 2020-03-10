Kılıçdaroğlu: "Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
10.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:20
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıTBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (4)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kılıçdaroğlu: "Sırtımızı sıvazlayıp Suriye bataklığına bizi sokanlar sonra bizi yalnız bıraktılar"
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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