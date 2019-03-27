Kılıçdaroğlu Şişli'de

CHP Lideri Kılıçdaroğlu parkta vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu istekleri kırmadı, Keskin ve Taş ile birlikte horon tepti.

Buradan konvoy halinde Şişli Caddelerinde halkı selamlayan Kılıçdaroğlu ve Keskin Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde kendilerini bekleyen binlerce kişiye hitap etti.

CHP ve İYİ Parti yöneticileri, milletvekilleri, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi adaylarının yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de katıldığı mitingde konuşan Keskin, belediyeyi halkın yöneteceğini söz vererek konuşmasına başladı. Keskin "Baharın müjdesini bize bugünden veriyorsunuz. 1 Nisan'da sadece Şişli'de değil İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile baharın müjdesini hep birlikte kutlayacağız. Haftalardır 25 mahallemizde sizlerle birlikte yol yürüyoruz, 1 Nisan'dan itibaren de beraber yürümeye devam edeceğiz. Kendi başımıza 'Biz doğrusunu biliriz' zihniyetinde asla olmayacağız. Şişli'de büyük sıkıntılar var. Dün İzzetpaşa'nın sokaklarında roman vatandaşların yaşadığı mahalleyi gezdik. Hala bu çağda, İstanbul 'un göbeğinde insanlar banyosu tuvaleti çatısı olmayan evlerde yaşıyorsa bu siyasilerin suçudur" dedi.

Belediyeye giden vatandaşların her zaman güler yüzle karşılanacağını belirten Keskin, "Orası zaten sizin belediyeniz. 31 Mart akşamına kadar CHP rozetiyle oy isteyeceğim ancak 1 Nisan'dan itibaren herkesin başkanı olacağım. Her kim olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm Şişli'nin başkanı olacağım" dedi.

Keskin'in ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, konuşmasına başlamadan önce mevcut belediye başkanı Hayri İnönü'yü yanına çağırarak çalışmaları için teşekkür etti. Keskin'i de kürsüye çağıran Kılıçdaroğlu, "Burada bir bayrak devri var. İkisinin bir arada huzurlarınıza çıkmasının anlamı şu; iki arkadaşımız da koltuk tutkunu değiller, ikisinin de tek amacı var Şişli'ye hizmet etmek." dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü "25 yıldır İstanbul'u aynı zihniyet yönetiyor. 25 yıldır İstanbul'a ne yaptılar? Yeşili yok ettiler. Bunları sandıkta çözeceğiz, sandıkta mücadele edeceğiz. İstanbul Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu'nu getireceğiz. Ankara'ya Mansur Yavaş'ı getireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. "

Kılıçdaroğlu konuşmasında Şişlililere seslendi ve "Oylarımızı ayrıştırıp bölmek istiyorlar, şu partideki insan şöyledir veya böyledir diyorlar. Oylarımızı bölmeyeceğiz, insan haklarından yana, demokrasiden yana oylarımızı kullanıyoruz. Gideceğiz "Evet" mührünü altı oka basacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler