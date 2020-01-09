Haberler » Güncel » Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti - Haber

Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

09.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:25Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Siteler'de esnafı ziyaret etti, sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası üyeleri ile de buluştu, konuşma yaptı. Esnafın sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na İl Başkanı Rıfkı Güvener ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaan ULU/ANKARA, -



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:45  Gaziantep şehidini uğurladı - Haber
19:45  Bitlis yavru ayılara yem bırakmaya giden ekip aracın paleti kırılınca karda mahsur kaldı-2 - Haber
19:45  Spor ittifak holding konyaspor - cesar grup ümraniyespor 0-0 - Haber
19:44  Vali Doruk: "Yeni Yusufeli 21. yüzyılın en modern ilçesi olacak" - Haber
19:44  İzmir'de zincirleme trafik kazası nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:40  Okulunu değiştiren liseli Cihan, öldürülmekten kurtulamadı - Haber
9.01.2020 19:47:16