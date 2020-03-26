Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine "Kovid-19" konulu birer mektup göndererek, "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır" uyarısında bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile AK Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarına "Kovid-19" mektubu gönderdi.

"ÖNLEMLER ALINMAZSA YIKICI ETKİLERİ OLACAKTIR"

Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:"Ülkemiz ve dünyamız Kovid-19 salgın hastalığı ile mücadele etmektedir. Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun koordinasyonunda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur. Kovid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı Koronavirüs Raporumuzu ekte bilgilerinize arz ediyorum."

"DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mektubunda siyasi parti liderlerine "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum." mesajını da iletti.

CHP'nin "Birlikte Başaracağız" başlığını taşıyan mücadele programı şöyle:

1- 5 Şubat 2009 tarihinden bu yana toplanmayan ve bir Anayasal kurum olan "Ekonomik ve Sosyal Konsey" ivedilikle toplanmalı… Bu süreçte Konsey çalışmalarını belli aralıklarla sürdürmeli.Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi… Kimse dışlanmamalı.

2- Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin tıbbi ve konaklama ihtiyaçları öncelik ve ivedilikle karşılanmalı.

3- Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, ayrıca KHK ile görevlerine son verilen ve haklarında kesin hüküm bulunmayan sağlık elemanları yeniden görevlerine iade edilmeli.

4- Hem salgınla mücadele hem de milli güvenlik açısından hayati öneme sahip askeri hastaneler süratle yeniden açılmalı.

5- Salgınla mücadelede merkezi yönetimle belediyelerin eşgüdüm içinde çalışmalarına azami dikkat edilmeli. İktidar partisinden olmayan belediyelerin, sorunu aşmak için gösterdikleri çabalar engellenmemeli. Bu bağlamda;

a. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankasınca belediyelere yapılan ödemelerden bir yıl süreyle herhangi bir kesinti yapılmamalı, belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.

b. Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen elektrik, su, doğalgaz faturaları nedeniyle borçlu konutların elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmemeli ve faiz işletilmemeli.

6- Cumhurbaşkanlığı veya Bakanlık kararlarıyla geçici olarak kapatılan işyerlerinde;

a. Esnafın kira harcamaları (AVM'ler hariç) Maliye ve Hazine Bakanlığınca karşılanmalı.

b. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin ücretleri ( kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar hariç ) asgari ücret üzerinden ve işyeri kapalı kaldığı sürece İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmalı.

c. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin kredi kartı ya da tüketici kredisi borçları bankalar tarafından üç ay süreyle faizsiz ertelenmeli.

7- Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılarak, bir yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

8- Milli Eğitim Bakanlığınca okulların zorunlu olarak tatil edilmesi nedeniyle sayıları 100.000'i bulan ücretli öğretmenler ile Halk Eğitimde görev yapan ve sayıları 90.000'i bulan kursiyer öğretmenler, ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı.

9- Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankalardan kredi kullanabilmeleri için TBMM'nden süratle bir "sicil affı" yasası çıkarılmalı.

10- Salgından en fazla etkilenecek turizm, eğlence, konaklama ve ulaştırma gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı. "Turizm Tanıtma Fonu" ve "Konaklama Vergisi" getiren yasa yürürlükten kaldırılmalı.

11- Bu süreçte; yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, bunların ödeyemedikleri faturaları düşünmemeleri için süratle bir "Aile Yardımları Sigortası" yasası çıkarılmalı, her yoksul aileye asgari 2.000 TL'lik gelir güvencesi sağlanmalı.

12- Bu süreçte kendi sağlıklarını tehlikeye atarak, günün 24 saati çalışan sağlık personeline kriz süresince her ay iki maaş tutarında ödeme yapılmalı. Ayrıca sağlık personelinin uzun süredir beklediği "sağlıkta şiddeti önleme yasası" da ivedilikle çıkarılmalı.

13- Kamu özel işbirliğiyle yaptırılan yol, tünel, köprü, şehir hastaneleri ve havaalanlarının müteahhitlerine bütçeden yapılan Hazine garantili ödemeler bir yıl süreyle ertelenmeli ve garantiler Türk Lirasına çevrilmeli.

Kaynak: AA