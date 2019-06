Kılıçdaroğlu, sonuçları parti genel merkezinden takip edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Göreceksiniz her şey gerçekten çok güzel olacak." dedi. İstanbul 'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara 'ya dönen Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için saat 17.40'ta parti genel merkezine geldi.Partililer tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin soruları üzerine "Ne söyleyeyim arkadaşlar, sadece bir cümle kuracağım; 'Her şey çok güzel olacak.' Göreceksiniz, her şey gerçekten çok güzel olacak." diye konuştu.Yenilenen İstanbul seçimleri için CHP'de çalışmalar ağırlıklı olarak İstanbul merkezli yürütülüyor. Genel merkezdeki hazırlıklar kısıtlı tutulurken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan hariç tüm MYK üyelerinin İstanbul'da bulunduğu belirtildi.Öte yandan sandıkların kapanmasının ardından partililer de CHP Genel Merkezine gelmeye başladı. Partililer, seçimlere ilişkin gelişmelere zemin katta bulunan televizyon ekranlarından takip ediyor.Kılıçdaroğlu'nun partililere hitap etme ihtimaline karşı bir otobüs de genel merkez önünde hazır bekletiliyor.