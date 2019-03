Kılıçdaroğlu, Stk Temsilcileriyle Buluştu - İstanbul

Kaynak: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkta ittifak yapılması gerektiğini belirterek, "Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Her partiden kardeşime sesleniyorum. Sancaktepe'nin güzel bir kent, yaşanabilir bir kent olmasını, çocuklarımızın iyi okullarda okuduğu, annelerin güven içinde çocuklarını kreşe bıraktığı bir Sancaktepe'yi görmek istiyorsanız, ayın 31'inde sandığa gideceğiz." dedi.Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıda, Sancaktepe'deki iş insanları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi.CHP Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı Özgen Nama'nın konuşmasında "belediyeyi alırsak" dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Belediyeyi alacaksın Sayın Başkan. Bu senin görevin. Sancaktepeliler idealist olan, Sancaktepe'ye hizmet verecek bir belediye başkanı arıyor. 37 yıldır buradasınız. Sizden daha iyi kim bilecek? Buraya hizmet etmek için kendisini vakfeden bir arkadaşımız. Burayı alacaksınız, Sancaktepe'yi bölgenin önemli bir merkezi haline dönüştüreceksiniz. Her alanda İstanbul'a yakışan bir merkez haline getireceksiniz." diye konuştu.İlçenin çeşitli sorunları bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, nasıl Anadolu'ya hizmet götürmek ve büyütmek istiyorlarsa bu ilçeyi de aynı görüş, felsefe ve düşünceyle büyüteceklerini, sorunlarını çözeceklerini anlattı.Kılıçdaroğlu, ilçenin sorunlarını çözmenin belediye başkanının görevi olduğunu vurgulayarak, belediye başkanının oy versin vermesin Sancaktepe'nin her metresine hizmet götüreceğini, başkandan beklediği birinci kuralın bu olduğunu kaydetti.Sancaktepe'nin de gelir düzeyi yüksek ve yoksul bölgeleri bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Buralarda eşitlik değil, yoksul mahallelere, yoksul semtlere biraz daha fazla hizmet götüreceğiz. Onların yaşam standartlarını yükselteceğiz. Bir Sancaktepe kültürü oluşturacağız. Nereden gelirse gelsin 'Ben Sancaktepeliyim.' diyecek. Bunu yaratacak olan da öncelikle belediye başkanıdır." ifadelerini kullandı."Sorunları demokrasiyle aşacağız"Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle AK Parti'ye oy veren vatandaşlara seslenmek istediğini belirterek, hiçbir zaman, hiçbir vatandaşı, hangi partiye oy verdiğine ilişkin suçlamadığını dile getirdi.Görevlerinin vatandaşın verdiği oya saygı duymak olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunları aşmak zorunda. Dışarıdan adam ithal edemeyeceğimize göre içeride kendi gücümüzle ve birikimimizle bu sorunu aşmak zorundayız. Bu sorunu nasıl aşacağız? Demokrasiyle aşacağız, demokrasi kültürümüzle aşacağız. Sandığa giderken 17 yıllık bir iktidar dönemini oturup sorgulamamız lazım. Destek verildi 17 yıl. Niçin destek verdiniz diye kimseye özel bir suçlama getirme hakkımız yok. Ama 17 yılın sonunda eğer insanlar soğan kuyruğuna muhtaç hale geliyorsa, vatandaşlarımızın oturup düşünmesi lazım. AK Partili kardeşlerimizin de oturup düşünmesi lazım. Ne oldu?"Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin parlamentodaki çoğunluğu sağladığını, her türlü kanun ve kararnamenin çıkarıldığını, istenilen valinin atandığını, özelleştirmeyle fabrikaların satıldığını, şimdi sıranın silah fabrikalarında olduğunu anlatarak, sadece devletin değil, vatandaşın da borç batağında bulunduğunu savundu.AK Parti'lilerin kendilerine "Ne oldu da 17 yılda biz soğan kuyruğuna muhtaç hale geldik." demeleri gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, herkesin düşünerek ve ellerini vicdanına koyarak sandığa gitmesi gerektiğini söyledi."Belediye başkanı yaptığı her harcamanın hesabını verecek"Kılıçdaroğlu, ilçede belediye ait bir kreş olmadığını belirterek, yerinde ve zamanında kullanıldığında bunları yapmak için paranın da olacağını anlattı.Belediye başkanlarına "Hizmeti eşit götüreceksiniz. Bu mahalle oy vermedi diye o mahalleyi cezalandırmanızı asla kabul etmiyorum." dediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, belediye başkanının bu hizmetleri yapmak için vatandaşın parasını harcadığını, eğer kul hakkı yeme geleneği yoksa belediye başkanının yaptığı her harcamanın hesabını millete vermek zorunda olduğunu kaydetti.Kılıçdaroğlu, bir mahalleyle ilgili düzenleme yapıldığında belediye başkanının muhtarın görüşünü almak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Belediyeyi beraber yöneteceğiz. Ne demek bu? Mahalledeki muhtarın görüşünü alırsan beraber yönetirsiniz. Muhtarlık kurumuna her zaman önem verdim. En temiz, en sade, en demokratik yollarla seçilen kişi muhtardır. Yerel yönetimlerde belediye başkanının gücü olmakla beraber muhtarlarla iş birliği yaptığında gücüne güç katmış olur." diye konuştu.Sancaktepe'nin tapu ve kentleşme sorununun da çözülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Özgen Nama'ya oy veren herkesin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde Ekrem İmamoğlu'na da oy vermesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'un imar ve tapu sorununu da ilçe belediyesi ve büyükşehir belediye başkanının el ele vererek çözeceğini anlattı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentsel dönüşümde arazileri alınan vatandaşların şehrin varoşlarına sürüldüğünü ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Rant her yerde vardır. Kimse ranta karşı değil. Sorun, rantı kim hak ediyor? Rantı doğuran o mahallede yaşayanlar. Ranttan yararlananlar o mahallede yaşamayanlar. O mahallede yaşayanlar o rantı yaratmışsa, rant onların hakkıdır. O rantı onlara vereceğiz. Kentsel dönüşümden kastettiğimiz budur. Kentsel dönüşüme karşı değiliz."Sancaktepe'de 26 olması gerekirken sınıflarda 50 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da böyle bir sorunla karşılaşınca şehrin bütün ilçelerine okul yaptıklarını, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u, Özgen Nama da Sancaktepe'yi aldığında okul sorununun da çözüleceğini, bakanlık yapamadığında okulların belediyeler tarafından inşa edileceğini anlattı.Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak verildiğini, seçimlerden sonra kazandıkları belediyelerde de 2 bin 200 liralık asgari ücretin 1 Ocak'tan başlayarak nisana kadar aradaki farkı da ödeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, hiçbir işçinin çıkarılmayacağını, çalışan ve üreten herkesin görevine devam edeceğini kaydetti."Türkiye'nin her sorunu çözülebilir"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı ve kriz yaşandığını, krizin reel sektörü yeni vurmaya başladığını, işsizliğinin daha da artacağını savunarak, şöyle konuştu:"Bize yönelik suçlamalar yapıldı çoğu zaman, her gün. Bunların hiçbir önemi yoktur. Biz kendimizi biliyorsak, ne olduğumuzu biliyorsak, ne söylerlerse söylesinler. Mütevazı bir hayatımız var, lüks bir hayatımız yok, har vurup harman savurmuyoruz. 'İsraf haramdır.' diye bir anlayışımız var. Türkiye'de binlerce makam aracı var, bütün Almanya'da 9 bin. Biz de 100 bin var. Biz sandıkta ittifak yapmak zorundayız. Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Her partiden kardeşime sesleniyorum. Sancaktepe'nin güzel bir kent, yaşanabilir bir kent, çocuklarımızın iyi okullarda okuduğu, annelerin güven içinde çocuklarını kreşe bıraktığı bir Sancaktepe'yi görmek istiyorsanız, ayın 31'in de sandığa gideceğiz. Sizlerin oyu ve Allah'ın izniyle Özgen Nama'yı belediye başkanı olarak makamında göreceğiz."Kılıçdaroğlu, adaleti, hakkı savunma yoluna çıktıklarını ifade ederek, hiç kimsenin ötekileştirmediği, herkese güvenildiği ve inanıldığı, doğruların arkasından gidildiği zaman Türkiye'nin her sorununun çözüleceğini kaydetti.Toplantının sonunda, bir vatandaş imar sorunları yaşadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi.