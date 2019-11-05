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Kılıçdaroğlu: "Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüş ve bu bataklıktan en büyük zararı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

05.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (9 SON)
"Terörle mücadele gerekçesiyle girişilen Barış Pınarı Harekatını uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'nin güvenliği için yapılan bir operasyon olduğunu anlatmak yerine bu operasyonu biz Türkiye'nin güvenliği için yapıyoruz, bunu anlatmak yerine bir fetih söylemiyle dünyaya anlatmaya kalkmıştır, Erdoğan"
"Suriye politikası bir bataklık alanına dönüşmüş ve bu bataklıktan en büyük zararı Türkiye görmüştür"
Kılıçdaroğlu:

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA


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