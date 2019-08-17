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Kılıçdaroğlu: Suriyelilere kızmayın, onları Türkiye'ye getiren siyasi iktidara kızın

CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere kızmayın, onları Türkiye’ye getiren siyasi iktidara kızın" dedi

17.08.2019 12:48 Kılıçdaroğlu: Suriyelilere kızmayın, onları Türkiye'ye getiren siyasi iktidara kızın
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 1999 Düzce depreminde hayatını kaybedenleri andıktan sonra adalet, tutuklu gazeteciler, sendikalar ve Suriyeli sığınmacılar gibi farklı konulara değindi.

Kılıçdaroğlu, tutuklu gazetecilerle ilgili, "Bu ülkenin hapishanelerinde suçsuz insanlar yatıyorsa, bunların suçsuz olduklarına dair Cumhuriyet Başsavcılarının da kararları varsa ve bu kararlara rağmen bu gazeteciler hala hapisteyse, bu ülkede temel bir adalet sorunu var demektir. Masum insanların hapishanede ne işi var?" ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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