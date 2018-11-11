Kılıçdaroğlu Talimatı Verdi! Öztürk Yılmaz, Partiden İhraç Ediliyor

Türkçe ezan tartışması nedeniyle CHP Grup Disiplin Kurulu'na (GDK) tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) talebiyle 14 Kasım'da yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında partiden kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkinin talep edileceği belirtildi.

SAVUNMA TALEP EDİLECEK

Aynı zamanda PM üyesi olan Yılmaz, kendisi hakkında oylama yapılması durumunda bu işleme katılamayacak. 12 Kasım'da CHP Grup Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak GDK için Öztürk'ten savunma talep edileceği ifade ediliyor. Yılmaz, söz konusu savunmayı yazılı ya da sözlü olarak verebilecek.

TALİMAT KILIÇDAROĞLU'NDAN

CHP'li vekilin bu sözlerine cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, parti organlarını harekete geçirdi. Öztürk Yılmaz'ın partiden ihraç edilmesini isteyen CHP Lideri, kurmaylarına talimat verdi.

ÖZTÜRK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partisi tarafından ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Siz aşağılık bir işe imza attınız. Göreceksiniz, defolup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeşim. Ne yapıyorsan yap, istifa etmiyorum. Ben bu partiye 'Gel Öztürk' diyerek gelmedim, 'Git Öztürk' diyerek gitmem. Sıkıyorsa at beni buradan. İstiyorsunuz ki, çekip gideyim. İyi biliyorsunuz, sen yönetemiyorsun ve ben de bir hazırlık içindeyim. Benim çalışmamı biliyorsun. Genel başkanlık konusunda bir hazırlığım olduğunu biliyorsun. Hesabın benim önümü kesmek. Beni şeytanlaştırmak. Biz nerede duruyoruz. CHP'nin değerlerini sonuna kadar savunmak zorundayız. Sen istiyorsun, Öztürk Yılmaz partiden def olup gitsin. Çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. Koltuğundan korkuyorsun. 9 seçim kaybetmiş birisi olarak bu yola müracaat etmek yanlıştır. Tarih seni yargılayacak. Bir insan, bir selefinin iftirasına maruz kaldı, dilini savundu diye ihraç edildiğini yazacak.Sen Atatürk´ün huzuruna çıktığın zaman sana cevabı millet verecek. Her yerden bir Öztürk Yılmaz ile karışılacaksınız. Öztürk Yılmaz sahipsiz değildir. Sahibi Allah ve millettir. Göreceksin sen bunu kardeşim. Sen AKP ile iş yürütüyor, onun dediklerini yapıyorsun. Yanlış yoldasın, dön bu yoldan."