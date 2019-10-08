Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden sözlerine değinen Kılıçdaroğlu, "Trump bir bağırıyor dolar fırlıyor, susuyor dolar iniyor... Bu nasıl memleket? Bunun sorumlusu kim? Bu tarihi bir soru. Bunun sorumlusu tek adam! Eğer tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı sensin kardeşim" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Esnaf kardeşim hayatından memnun mu? Esnaf kardeşlerime biraz sitem ediyorum kimse kusura bakmasın. Esnaf kardeşim "geçinemiyorum" diyor, "zam üstüne zam geliyor" diyor, "zarar ediyorum" diyor. Diyor da bunları yapan kim? Senin oy verdiğin siyasi partinin lideri yaptı. Sen onlara ders verdiğin gün bu sorunlar bitecektir.

Yönetimi bize teslim edin, göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. İşsizlik nasıl bitiyor, her eve nasıl huzur geliyor, göreceksiniz yandaşlar nasıl kaçacak. Biz bunların hepsini yapacağız. Devlette liyakat kalmadı, her şeye 1 kişi karar veriyor. Esnafın, çiftçinin derdini dinleyen yok.

AK PARTİLİLERDEN 1 HAFTA SÜRE İSTEDİ

Devlette liyakat kalmadı. Her şeye bir kişi karar veriyor. Sabah kim yanına giderse onun kararı çıkıyor. Peki ulaşamayan yüz binlerce esnaf, çiftçi? Onların derdini dinleyen yok. O sarayda otururken sanıyor ki herkesin yeri çok rahat. AK Parti'li kardeşlerime seslenmek isterim önümüzdeki hafta size sarayın Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl arpalık haline getirmiş onu açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda bir eli balda haftaya açıklayacağım. Sabredin.

Trump bir bağırıyor dolar fırlıyor, susuyor dolar iniyor... Bu nasıl memleket? Bunun sorumlusu kim? Bu tarihi bir soru. Bunun sorumlusu tek adam! Eğer tek başına yönetiyorsan bütün sorunların kaynağı sensin kardeşim.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TRUMP TEPKİSİ

Perişan edeceğim seni diyor, ilk tepki bizden geldi. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez. Şu ana kadar AK Parti'den tık yok. Neden itiraz etmiyorlar?

Eğer tehdit ediliyorsan tepki göstereceksin, tepki gösteremiyorsan çekileceksin. Yönetemiyorsan çekileceksin.

ENFLASYON RAKAMLARINI ELEŞTİRDİ

Enflasyon yüzde 9'muş... Zam üstüne zam geldi ama enflasyonumuz yüzde 9. Beyaz peynirin kilosuna 1 yılda yüzde 61 zam geldi. Domates yüzde 40 zamlandı. Ama enflasyonumuz Saray'a göre yüzde 9. Daha dün köprülere zam geldi. 'Ben bunu söylüyorum yerseniz' diyor.

Bu millet önümüzdeki seçimlerde yemeyecek, gerekli dersi verecek. Buna inanıyorum. Kırmızı et sanayicileri başkanı bir açıklama yapmış, son bir yılda maliyetlerimiz yüzde 50 arttı diyor. Yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ama iç piyasada tüketim düştüğü için kimse fiyatları artıramıyor, diyor. Bunu da AK Parti'li kardeşlerim hafızalarının bir köşesine yazıyordur. Buradan kamyon şoförlerine seslenmek isterim; sorununu biliyorum, nasıl çözülmesi gerektiğini de biliyorum bunun yolu seni düşünen siyasi iktidara oy vermektir. O yüzden ben CHP olarak sizlerin oyunu istiyorum. Huzur için, bereket için istiyorum.

"TÜRKİYE YOKUŞ AŞAĞI UÇTU; SARAY ŞAHA KALKTI"

Türkiye yokuş aşağı uçtu; Saray şaha kalktı. 82 milyonun nefesi kokuyor ya açlıktan. Gidip mutfaklara bakın, yangın var. Bir kişi nasıl iş bulacak diye çalıştılar mı, emek harcadılar mı? Bunların hiçbiri yok. Hepimizin gündeminde bir de Suriye konusu var. Ortadoğu bataklığı var. En baştan bu bataklığa girmeyin dedik.

"EMPERYAL GÜÇLERİN OYUNCAĞI OLUYORUZ"

Emperyal güçlerin neden oyuncağı oluyoruz? ABD ile Rusya'dan ayrı ayrı talimat alan bir Saray devletine dönüştük. En ağır hakaretlere maruz kalıyoruz. Koşa koşa hala Amerika'ya gidiyorlar bir fotoğraf için! Tank Palet Fabrikası Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir fabrika. Bu fabrikayı peşkeş çektiler. Biz söyledikçe inkar ediyorlar, hepsi ortada.

"GERÇEK MİLLİYETÇİYİM"

Ben onlar gibi değilim, gerçek milliyetçiyim! Memleketimi savunurum ben, bayrağımı, vatanımı savunurum. Altı okumuzdan birisi milliyetçilik."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'ye operasyon kararı almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'yi 'sınırları aşması' durumunda ekonomik yaptırım uygulayacağı yönünde tehdit etmiş, dolar/TL'de artış meydana gelmişti.