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Kılıçdaroğlu, TÜGİAD Yönetim Kurulu ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

09.10.2019 14:52Kılıçdaroğlu, TÜGİAD Yönetim Kurulu ile buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Anıl Alirıza Şohoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantı, basına kapalı yapıldı.
Toplantıda CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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