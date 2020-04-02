Kılıçdaroğlu, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yöneticileriyle telekonferansla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte, 'Sigortalı mıydı, sigortasız mıydı?' diye bir ayrım yapmaksızın herkesin bir gelir güvencesine kavuşması lazım. Bu konuda da İşsizlik Sigortası Fonu'nun harekete geçirilmesi lazım." dedi.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile bir toplantı yaptı. Koronavirüs salgını ile mücadele ve işçi haklarının görüşüldüğü toplantıda, konfederasyonları tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Hak-İş, Türk-iş ve DİSK'in bir araya gelmesi ve salgın hastalık dolayısıyla ortak bir bildiri yayımlamaları, hem bugün için hem gelecek açısından hem de demokrasimiz açısından çok önemli. Bu açıdan gerçekten üç değerli başkanı da yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı."Birlik sağlamanız, Türkiye için çok değerli"Ortak hareket etmenin, emeği ve alın teriyle geçinenlerin haklarını savunmanın sendikaların görevi olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Bu konuda bir birlik sağlamanız, Türkiye için de demokrasi için de çok değerli. Geçici olarak kapatılan iş yerlerinde çalışan yüz binlerce işçi şu anda evlerinde. Ortak bildirinizde 'İşten çıkarmalar yasaklansın.' diye vurgu yapmışsınız. İşten çıkarmanın bir şekilde sınırlandırılması gerekiyor. Bu süreçte hiç kimsenin işinden, aşından olmaması lazım. Bu bağlamda biz de size her türlü desteği veriyoruz."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Tabii bu işsiz olanların bir kısmı, maalesef Türkiye'nin bir gerçeği, sigortalı, bir kısmı sigortasız ama bu süreçte 'Sigortalı mıydı, sigortasız mıydı?' diye bir ayrım yapmaksızın herkesin bir gelir güvencesine kavuşması lazım. Bu konuda da İşsizlik Sigortası Fonu'nun harekete geçirilmesi lazım." dedi."Yaşadığımız süreç çok önemli bir süreç"Bugüne kadar gerek kendisi gerekse de parti temsilcilerinin iktidara çağrı yaparken "Mutlaka bir ortak aklı egemen kılalım, Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın." dediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Çünkü sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir araya gelmesi lazım. 'Ben derdimi anlatayım ki onlar da benim derdime uygun çare üretsinler.' Bu bugüne kadar gerçekleşmedi ama inşallah bundan sonra gerçekleşir. Çünkü Ekonomik Sosyal Konsey, bir anayasal kurum. Yaşadığımız süreç de çok önemli bir süreç." diye konuştu.Kovid-19'un, bir kişinin siyasi görüşüne, parti kimliğine ve inancına bakmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"O zaman ortak hareket etmek lazım bütün vatandaşlar olarak. 83 milyon dediniz ama 3 milyon 600 bin de Suriyeli var. Onlardan da bu hastalığa yakalanan var, onların da hakkı var, onların da hakkını bir şekli ile savunmak zorundayız. Çünkü Türkiye büyük bir devlet, ayrımcılık yapmaz bu gibi konularda. Bu bağlamda eğer Ekonomik Sosyal Konsey, önümüzdeki süreç içinde toplanır, işçileri, işverenleri, çiftçileri, doktorları bir araya getirirse en azından siz de sorunları aktaracaksınız, işverenler de sizin sorunlarınızı dinleyecekler. Gerçi bazı sendikalarla işverenler bir protokol yaptılar, 'Bu süre içinde kimseyi işten çıkarmayacağız.' diye. Güzel bir hareket ama bunun Türkiye genelinde yaygınlaşması lazım. Bir de daha sigortasız olan ya da sendikasız olan milyonlar var, bunların da haklarının, hukuklarının korunması lazım. Onların hakkını, hukukunu koruyacak olanlar da meslek örgütü olarak sizlersiniz. Sendikalı olsunlar veya olmasınlar, kaç kişi çalışıyorsa, 6 milyonsa 6 milyon, 8 milyonsa 8 milyon, sigortalı ve aynı zamanda sendikalı da olsa güzel olur diye düşünüyoruz."Zaman içerisinde daha güzel, sağlıklı çözümlerin üretileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Katıldığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum ve bizim yapabileceğimiz bir şey varsa, parti olarak da emrinizdeyiz. Dediğim gibi bu işin siyaseti yok. Elimizi taşın altına koyacaksak Türkiye'de yaşayan ve sorumluluk taşıyan herkesin elini taşın altına koyması lazım." diye konuştu.Atalay, Çerkezoğlu ve Yıldız da toplantıdan dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA