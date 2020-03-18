Menü
Haberler››Güncel››Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti - Güncel

Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti.

18.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:18
Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti. 

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve milletvekilleri ile Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse eşlik etti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman başkanlığındaki heyet ile CHP heyetinin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Tabipleri Birliği, Kemal Kılıçdaroğlu, Bora Füzesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Loading