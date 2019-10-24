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Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, HAK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı temsilcilerini makamında kabul etti.

24.10.2019 16:40Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi temsilcilerini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB, TESK, HAK-İŞ, Türkiye KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TİSK, TÜRK-İŞ, TZOB, Türkiye Emekliler Derneği ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı temsilcilerini makamında kabul etti.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu'nun da katıldığı kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na özellikle Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki görüşlerimizi aktarma fırsatımız oldu. Buradan da Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsuna ve harekatla ilgili görüşlerimizi aktaracağız" dedi.
(Neşra Durmaz/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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