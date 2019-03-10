Kılıçdaroğlu: Türkiye, Bütün Dünyaya Açıktır (2)

Kaynak: DHA

'KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKAN BAŞKA GRUP GÖRMEDİM'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde (AESOB) oda başkanları, hemşehri dernekleri yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi. İlk genel müdürlüğünün BAĞKUR Genel Müdürlüğü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarına hakim olduğunu; ancak bu sorunların değişmediğini söyledi. Esnafa sitem edeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çözüme gelince kimse yok. Sorunlarınızı biliyorum. Nasıl çözülecek? Sizin sorunlarınız çözülmüyor, bilinçli olarak çözmüyorlar. Kepenkler kapatıldı, diyorsunuz. Neden geçinemiyorsunuz? Büyük AVM'ler kuruldu, kimse gelmiyor. Kim kurdu? Hükümet kurdu. Kime oy verdiniz? Hükümete oy verdiniz. Dedim ya güzel konuşuyorlar. 'Esnaf olmazsa olmaz' diyorlar ama bir bakıyorsunuz esnaf sayısı giderek azalıyor. Kendi ayağına kurşun sıkan başka bir grup görmedim" diye konuştu.Bir dönem TOBB başkanlığı ve 59'uncu hükümette bakanlık görevi de yapan Ali Coşkun'un geçmişte AVM'lerle ilgili tasarı hazırladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "AK Parti'den olmasına rağmen en sevdiğim makamlardan biriydi. 'AVM ile ilgili kanun tasarısını getireceğim' dedi bir daha bakan da olamadı, milletvekili de. Ama esnaf ve sanatkarın büyük kısmı, kendi sonlarını getiren siyasi partiye oy verdi. Kızıp, bağırıyorlar ama yine aynı. Emekliye 2 maaş ikramiye, dedik. Kimin işine gelir bu durum? Emekli gelip, yine esnaftan alışveriş yapacak bu esnafa kazandıracak" dedi.'HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAKSINIZ'Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınma planı olmadığını savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, devletin kalkınma planı olmadan yönetilemeyeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Ekonomi düzgün yönetilirse hiçbir çocuk bu coğrafyada yatağa aç girmez. Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 TL. Bu ne demek? Esnafa biraz daha fazla para gidecek. Belediye başkanları makamlarına oturduklarında 1 Nisan itibarıyla asgari ücretler 2 bin 200 TL olacak. Ocak ile nisan arasındaki farkı da bir şekilde ödeyecekler" diye konuştu.Gelir dağılımı çarpıklığı olduğunu da savunan Kılıçdaroğlu, kira stopajının kiracı tarafından ödendiğini belirterek, esnafın bu durumdan şikayetçi olmasına rağmen stopajı kaldırmayan partiye gidip, yine oy verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "İzmir'de metro çalışmalarının metresi 50 milyon, İstanbul'da 150 milyon, Ankara'da ise 100 milyona yapılıyor. Nasıl oluyor bu durum? Aynı sistem çalışıyor, aynı iş yapılıyor. İşin özü belediyelerde para var. Herkesin belediye başkanı olacaksınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bu şerefli ve onurlu bir görevdir. Bunu herkes yapamaz" dedi.'BU DURUMLARI BİLEREK SANDIĞA GİDİN'Muhtarların bütçesi olmadığına değinen CHP lideri Kılıçdaroğlu, muhtarlara emlak vergisinden yüzde 1'lik pay verilerek, sosyal yardımların muhtarlar tarafından dağıtılması gerektiğini söyledi. Geçen yıl Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk, 28 milyon dolarlık buğday, 13 milyon dolarlık tütün ithal edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'ın 10 katı büyüğüz. Kime hizmet ediyorsunuz? Yunanistan çiftçisine. Türkiye'de çiftçi mi kalmadı? Yakında çiftçi de kalmayacak. Bu durumları bilerek sandığa gidin" diye konuştu.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek ise konuşmasında 25 yıllık siyasi hayatında birçok oda başkanıyla birlikte görev yaptığını ve hiç kimseyi ötekileştirmeden bugünlere geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nden yardım alanlara başka partilerce telefon açıldığını öne süren Böcek, "Telefon açıp, 'Böcek gelirse yardımlar kesilebilir. İşçiler işten çıkarılabilir' deniliyor. Herkesin içi rahat olsun, böyle bir şey olmaz" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buradaki toplantısının ardından AESOB binasından ayrıldı.Alparslan ÇINAR/ANTALYA,