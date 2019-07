Kılıçdaroğlu: Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan Senatosu'nun S-400 konusunda Türkiye 'ye yönelik olası yaptırımlarıyla ilgili, "Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge ve Türkiye bir ateş çemberi içerisinde ve Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde ve yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için de gerekli önlemleri almak durumundadır" dedi.Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Adalet Parkı'nın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de katıldı. Kılıçdaroğlu, park alanında toplananlara hitap etti. 2 yıl önce gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü'ne değinen Kılıçdaroğlu, "2 yıl önce bir yürüyüş başlattık, adalet talebimiz bitti mi, hayır. Adalet talebimiz güçlenerek devam ediyor. Bu ülkede adaletsizlikler var. Eğer adaletsizlik olmasaydı 'adalet reformu' diye bir kavram gündeme gelmezdi. Demek ki adaletsizliğin olduğunu ülkeyi yönetenler de gayet iyi biliyor. Ama bugün 'adalet reformu yapacağız' diye yola çıkanlar, en azından hapisteki gazetecileri kurtarmak için o reform paketini parlamento kapanmadan getirmek zorundaydılar; ama getirmediler. 'Adalet reformu yapacağız' dediler, en büyük adaletsizliğin altına imza attılar" diye konuştu.'TOPLUMUN ADALETE SUSAMIŞLIĞI VAR'Adalet Yürüşü'nün sonunda Maltepe miting alanında 'Önümüzde bir duvar var; ama o duvarı yıkacağız" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Herkes bekledi, ne zaman nasıl yıkılacak diye, gördünüz Ankara'da yıkıldı, İstanbul'da, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da yıkıldı, 40 yıldır, 50 yıldır alamadığımız pek çok belediyede yıkıldı. Toplumun adalete susamışlığı var. Toplumun ayrışmaya, kavgaya değil, beraber yaşamaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.'ADALET, İNSANLIK İÇİN TEMEL BİR KAVRAMDIR'Türkiye'de haksız ve hukuksuz bir şekilde hapiste yatanların olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem bunlardan bir tanesidir, hapiste yatıyor. Sormak gerekiyor hangi gerekçeyle hapiste yatıyor? Siyasetçiler hangi gerekçeyle hapiste? Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle hapiste? Başka bir partiden olabilir; ama adalet sadece bizim için bir kavram değildir. Adalet, insanlık için temel bir kavramdır. Bizim gibi düşünmeyenlere de biz adaleti vermek zorundayız, onların da hakkını, hukukunu savunmak zorundayız" dedi.'TÜRKİYE KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAKTIR'Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı. Kılıçdaroğlu, alandan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Amerikan Senatosu'nun S-400 konusunda Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarının hatırlatılması üzerine, "Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge ve Türkiye bir ateş çemberi içerisinde ve Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde ve yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için de gerekli önlemleri almak durumundadır. Eğer Türkiye zamanında Patriotların alımıyla ilgili başvurmuş ve Amerika bu talebi karşılamamışsa, elbette ki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka işlere girecektir. Senatonun ve diğer siyasal organların Trump'a yönelik, 'Türkiye'ye baskı kurun' baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edip, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye'nin hakkı ve hukukudur" diye konuştu.'CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRMALIYIZ'Sistem tartışmalarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Biz öteden beri parlamenter sistemin Türkiye'nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Bizim tarihsel süreç içerisinde baktığımızda parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla beraber, toplumda genel bir kabulü var; parlamenter sisteme yönelik toplumun kabulünün olması güzel bir olay. Ama başkanlık sistemi de elbette tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejimini tartışıyorsak ve bunun doğru olmadığını ifade ediyorsak; başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin başında Amerika geliyor, Amerika bu sistemi kendi tarihsel süreci içerisinde kazanmış, geliştirmiş ve bugünkü konuma getirmiştir. Eğer Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım diyorlarsa, elbette tartışılabilir, herkesin bilmesi gereken bir şey; orada başkan çok güçlü değildir, tam tersine diğer organlar çok güçlüdür. Başkan büyükelçi bile atayamaz. Dolayısıyla bu çerçevede olayı ele alır ve değerlendirirsek, her konu tartışılabilir. Bütün mesele şudur; her tartışmaya açığız, her tartışma iyi niyetle yapılmalı, önyargılardan arınarak yapılmalı. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokrasi demokratik parlamenter sistem ile olursa, bu bizim beğendimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır" dedi.

- Ankara