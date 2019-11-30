KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'NİN BORÇLANMASI DEĞİL ÜRETMESİ LAZIM

İstanbul'da Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Sizi biraz geriye götüreyim, 1970'li yıllara. Türkiye , Yunanistan, İspanya, Portekiz, Güney Kore aşağı yukarı aynı düzeydeydi. Kişi başına gelirleri de aynı düzeydeydi. İtalya'nın bir parça yüksekteydi. ve biz Güney Kore'den önce otomobil üreten bir ülkeyiz. 50 yıl sonraya gelelim. Yunanistan bizi geçti, Portekiz geçti, İtalya zaten ortada. ve biz çok geride kaldık" dedi.

"BEYİN GÖÇÜ VERİYORUZ"

Türkiye'nin beyin göçü vermesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Adaleti eğer görmezden gelirseniz ve benim her söylediğim kanundur derseniz Türkiye büyümez arkadaşlar. Ne yabancı sermaye gelir ne başka bir şey. Sayın Karamollaoğlu da ifade etti. Beyin göçü veriyoruz. Biz alıyoruz, yetiştiriyoruz, okutuyoruz tam verimli çağa geliyor. Türkiye yerine Hollanda'ya, Kanada'ya, Danimarka'ya gidiyor. Maliyet bize, kar onlara. Bu tabloyu yaratan kim? Siyasi anlayış. Buna artık teslim olmayın. Yani ayağınıza kurşun sıkmayın" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BORÇLANMASI DEĞİL, ÜRETMESİ LAZIM"

Türkiye'nin üreten bir ülke olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin üretmesi lazım. Borçlanması değil. Elbette yeri gelir borçlanırsınız. Borçların çevrilebilir olması lazım. Borç aldığınız ülkenin size talimat verir noktaya gelmemesi lazım. Üretmek şudur, her alanda üretmektir. Tarımda, fabrikada, üniversite, sanat alanında üreteceksiniz. Üreten bir toplum zengin bir toplumdur. Üreten bir toplum geleceğe güven ile bakar, üreten bir toplum alın terine değer verir, üreten bir toplumda huzur ve ferah vardır. Yetiyor mu? Hayır. Güçlü bir sosyal devlet. Üretiriz ama hepsini bir kişi alır, üretiriz, bir avuç kişi alır. Bunun adaletle dağıtılması lazım. Fabrikada çalışanın da eve huzur içinde gitmesi lazım. Güçlü bir sosyal devlet olursa, ülkede barış ve huzur olur" dedi.

"SAĞLIKLI VE TUTARLI EĞİTİM POLİTİKASI İZLEMELİYİZ"

Eğitim sisteminin sağlıklı olmadığı ülkelerin geri kalacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bizim eğitimimiz nasıl? Çocuğunu okula gönderen anneye babaya sorun. Bizim çocuklarımız nasıl bir eğitim alıyor? Eğitim bir toplumda sınıf atlatır. Herkesin ortaokul mezunu olduğu bir ülkede yoksulluk sorunu kalmaz. Biz üniversitelerde, liselerde sağlıklı tutarlı bir eğitim politikası izlemeliyiz. Bir ülkeyi geri bıraktırmak için bir şey yapmanıza ihtiyaç var. İşgal etmenize gerek yok. Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren o ülke geri kalır. O yüzden eğitim önemli." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Temek Karamollaoğu'nun konuşma detayı

-Ahmet Davutoğlu'nun konuşma detayı

-Kemal Kılıçdaoğlu'nun konuşması

-Salondan çıkışları

-Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu tokalaşması

-Genel ve detay

- İstanbul