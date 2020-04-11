Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüştü

Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüştü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

11.04.2020 03:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:28
Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüştü
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmede öğrencilerin taleplerini dinledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Genç Aydınlar Platformu üyeleri ile görüştü. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, uzaktan eğitim alan öğrencilerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Üniversite öğrencilerine "Asla umutsuz olmayın, kendinize güvenin" diye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin "Gençlik evi" talebine de "Benim de hayalim" diyerek destek sözü verdi. Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler Haberler
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti Haberler
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber’den Barcelona itirafı Haberler
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Haberler ›› genel ››Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileri ile görüştü - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:45: Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı - Haberler 03:45: Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı - Haberler 03:45: 13 aylık bebek korona virüsünü yendi - Haberler 03:45: Yalova'da sosyal mesafeli tören - Haberler 03:44: Kırşehir'de 12 dairelik bir binada daha karantina uygulaması yapıldı - Haberler 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 11:55: Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı 11:24: Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı