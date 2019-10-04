Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adana'daki programının sona ermesi sonrasında Ankara'ya dönmek için tarifeli uçak kullandı. Kılıçdaroğlu'nun uçağa binmek için vatandaşlarla birlikte sıra beklemesi sosyal medyada gecenin en çok paylaşılanları arasına girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Dünya Avşarlar Derneği'nin 4'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.CHP lideri, Adana'da katıldığı programın ardından Ankara'ya tarifeli uçakla döndü.

VATANDAŞLAR, O ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Anadolu Jet'in Adana-Ankara seferine binen Kılıçdaroğlu'nun, vatandaşlarla birlikte uçağa binmek için sıra beklediği görüldü. Kılıçdaroğlu'nun uçağa binerken sıra beklediğini gören vatandaşlar alışık olmadıkları bu durum karşısında kameralı cep telefonlarına sarıldı.

O anı ölümsüzleştirenler sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini paylaştı.

ADANA'DA KONUŞTU

Adana'da Dünya Avşarlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 4. kuruluş yıl dönümüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişte yaptığı politikaları eleştirerek dikkat çeken bir konuşma yaptı.

CHP'nin geçmişte yaptığı politikaları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim. Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı" dedi.

Adana'daki toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin yakın tarihine değinen Kılıçdaroğlu "Mustafa Kemal Atatürk 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumunu kurar. Erkeklerin büyük bir kısmı savaş meydanında şehit olmuştur ve çoğu çocuk babasız kalmıştır. Çoğumuz bilmeyiz. Ama onun tarihini, niçin kurulduğunu bilirsek geleceği daha güzel inşa ederiz" ifadelerini kullandı.