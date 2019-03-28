Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak Bursa mitingi

Kaynak: İHA

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak Bursa mitingiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Allah rızası için sakın ola, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, ahbaplarınızla kötü olmayın"BURSA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursalılara seslendi.Akşener: "Bu bir mahalli seçim"İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Milletimizden aldıklarımızı ödeyebilmek için bu yola çıktık. İyi ki Bursa'da okumuşum. Bursa Türk bayrağı demektir. Bu meydandaki bu fotoğrafı görenler bize her türlü tehdidi, hakareti yapacaklar. Boş verin. Bu bir yerel seçim. Dikkat ederseniz, Mustafa Bozbey sadece Bursa'ya ne yapacağını anlattı. Olması gereken bu. Nasıl hizmet edeceğini anlattı. Projelerinden bahsetti. Cumhur İttifakı'nın mensuplarına genel başkanlarına tek kelime etmedi. İşte Millet İttifakı bu anlayışla kuruldu. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni de kardeşimizdir. Canımızdır, kanımızdır demeye devam etti. Devam edecek. Bu bir yerel seçim. Bunda adaylar seçilecektir,muhtar seçeceğiz. Belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. Onların kim olduklarını, onların hangi projeleri yaptıklarını, hangi hizmet anlayışı içinde olduklarını takip edin. Ona göre bir karar verin. Bu tepedekiler en ağır hakaretleri birbirlerine edip bugün kanka olabiliyorlar. Sizden ricam şu oldu. Allah rızası için sakın ola, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, ahbaplarınızla kötü olmayın" şeklinde konuştu.Bozbey: "Bursalıları temiz hava suyla buluşturacağız"Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de mitingde yaptığı konuşmada, "Artık bahara kavuşmak için gün sayıyoruz. Bu şehri birlikte yönetmek için gün sayıyoruz. 31 Mart'ı inançla, coşkuyla bekliyoruz. Siz Bursa'nın başkanını seçiyorsunuz. Sizin derdinizi dert edinecek Bursa'nın başkanını seçiyorsunuz. Biz 20 yıllık deneyim ve bilgimizle 'Bu işi Bursalılar adına en iyi biz yaparız' diyoruz. Biz Bursa'nın tüm meselelerini biliyoruz. Ulaşım, trafik, planlama, kentsel dönüşüm, iş, istihdam, ekonomi sorunu. En önemlisi birlikte yönetme sorunu. Ulaşım ve trafik meselesinin planlama ile nasıl çözüleceğini biz biliriz. İnsan için şehir planlamasıyla kentsel dönüşümde mal sahiplerinin haklarını koruyarak nasıl yapılacağını biz biliriz. Çevre sorunlarıyla baş etmeyi, Bursalıları temiz çevre, temiz hava, temiz suyla buluşturmayı biz biliriz. İş, istihdam ve ekonomi alanlarını nasıl geliştirileceğini biz biliriz. İnegöl'de yapacağımız en büyük fuar alanıyla İnegöl'ü Türkiye'nin mobilya markası ve merkezi haline getireceğiz. Köylünün tarımda çalışanların kooperatifçilikle ve destek vererek insanca yaşayacakları gelire nasıl kavuşturulacağını biz biliriz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkararak Osmanlı'nın başkenti bir Bursa'dayız, onları hikayelendirerek turizm kenti Bursa'yı oluşturmayı biz yaparız. Katılımcı şeffaf olmayı biz biliriz. Tüm bu sorunlar nasıl çözülür, onları biz biliriz. Biz bunların hepsini Nilüfer'de yaptık. Sıra şimdi Bursa'da. Bizim ne yaptığımız ortada. Gidip doğru yere baksınlar. 20 yıllık bir başarı hikayesi işte orada duruyor. Yalan dolanlarla iftiralar atmaya gerek yok. Bunlar ucuz yöntemler. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Bursalılar Bozbey'i 20 yıldır tanıyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Nilüfer'i içinde yaşamaktan mutluluk duyulan bir ilçeye dönüştürdük. Şimdi Bursa'yı da mutlu ve gülümseyen bir kent yapmak için geliyoruz. Bizim asıl sorunumuz yatağa aç giren insanlar. İşsiz ve umutsuz insanlar. İşte biz bunun için geliyoruz. Ulaşım bir kamu hizmetidir. Haktır. Kar amaçlı yapılamaz. Onun için de biz Bursalıları ucuz ulaşıma kavuşturmaya geliyoruz. Ulaşım ilk ve ortaokul öğrencilerine okula gidiş gelişlerinde ücretsiz olacak. 90 lira olan abonman 60 liraya inecek. 165 lira olan abonman da 120 liraya inecek. Ayrıca Bursaray ve tramvaylar dini ve milli bayramlarımızda ücretsiz olacak. Su en temel hakkımızdır. Evlerde yüzde 25, iş yerlerinde de yüzde 20 indirim müjdesini veriyorum. Kadınlara mikro kredi ile iş imkanları oluşturmaya geliyoruz. Halk kart ile dertlere derman olmaya geliyoruz. Sizi gülümsetmek için geliyoruz. Gözlerinizin içi gülsün istiyoruz. Tek bir çocuk yatağa aç girmesin. Babalar analar evlatlarının ceplerine harçlık koyabilsin diye geliyoruz. Bizim 20 yılımız şehre hizmetle geçti. Adaletten hiç şaşmadan geçti. Bizim 20 yılımız esnafın, işçinin, emeklinin, köylünün, çocuğun, gencin, yaşlının, kadının, engellinin yanı başında yer alarak geçti. Bizim 20 yılımız ayırmadan bölmeden ötekileştirmeden yalansız dolansız geçti. 20 yıldır yaptığımız gibi yapılacak tüm hizmetlerde katılımcı olacağız. Şeffaf olacağız, hesap vereceğiz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Hep birlikte bunu başaracağız. Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. Derdimiz Bursa, bahar da gelecek. Yüzümüz de gülecek" dedi.