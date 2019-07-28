İmamoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu ve Akşener şahit oldu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın İstanbul'da kıyılan nikahında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, nikah şahidi oldu. Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

Nikahın kıyılmasının ardından çifte aile cüzdanını veren Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener mutluluk dileklerini iletirkentörene, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li Muharrem İnce de katıldı.

Nikah sonrası ise şahitler, katılımcılar ve İmamoğlu, çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.