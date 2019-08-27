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Kılıçdaroğlu ve imamoğlu şile'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'ye bağlı Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu.

27.08.2019 17:11
Kılıçdaroğlu ve imamoğlu şile'de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'ye bağlı Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak bir ailenin evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, burada köy muhtarı ve aileyle bir süre sohbet etti. Daha sonra köy merkezideki kahvehaneye giden Kılıçdaroğlu, burada kendisini karşılayan köy sakinleri ile sohbet etti. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla buluşma basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kılıçdaroğlu ve imamoğlu şile'de

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

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