Haberler» Güncel» Haber

Kılıçdaroğlu ve imamoğlu şile'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'ye bağlı Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu.

27.08.2019 17:13 Kılıçdaroğlu ve imamoğlu şile'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'ye bağlı Kabakoz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu. İlk olarak bir ailenin evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, burada köy muhtarı ve aileyle bir süre sohbet etti. Daha sonra köy merkezideki kahvehaneye giden Kılıçdaroğlu, burada kendisini karşılayan köy sakinleri ile sohbet etti. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla buluşma basına kapalı olarak gerçekleşti.
Muhtarlarla görüşmesinin ardından bir gazetecinin, Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Siz nasıl yakından izliyorsanız biz de yakından izliyoruzö dedi. "Bir açıklama bekliyor musunuz" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu'na bağlı" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:
-------
-Kılıçdaroğlu'na soru sorulması
-Soruları yanıtlaması




Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Şile, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:44   Tüp patlamasından çıkan yangın söndürüldü
17:44   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan...
17:42   - Hafter'in Komutanından İtiraf: "hafter'in Yanında Bae Vardı"
17:42   Antik dönemin izlerini taşıyan "Abora-IV" gemisi Çanakkale'de
17:42   "Priene" için bir araya geldiler
17:42   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu
17:42   Putin: "Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması...