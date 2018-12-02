Kılıçdaroğlu ve Ünlülerden İşaret Diliyle Memleketim Şarkısı

Kılıçdaroğlu
ve ünlülerden işaret diliyle memleketim şarkısı CHP
lideri işaret diliyle "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi
İSTANBUL - Türkiye
Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe Belediyesi
'nin katkılarıyla, işitme engelliler için "Memleketim" şarkısına işaret diliyle klip çekti. Klipte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, tarihçi-yazar İlber Ortaylı
, tiyatro sanatçısı Genco Erkal
, oyuncu Sarp Levendoğlu
ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
, şarkının sözlerini işaret diliyle seslendirdi. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Maltepe Belediyesi Dünya Engelliler Günü
öncesi, anlamlı bir çalışmanın altına imza attı. Siyaset
, sanat, tarih ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçti ve Ayten Alpman
'ın "Memleketim" şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, haber spikeri Seda Öğretir, Savaşçı
dizisi oyuncuları Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu
, Berk Oktay
'ın bulunduğu ünlü isimler, gaziler ve işitme engellilerle birlikte, işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü."Onur ödülleri" sahiplerini buluyorMaltepe Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, 03 Aralık
Dünya Engelliler Günü
'nde ise yine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi'nde yapılacak olan "DUY BENİ Memleketim" etkinliğinde, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından engellilere yönelik katkı veren ve çalışma gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara "Onur Ödülleri" verilecek. Ödül alacak kişi ve kurumlar şöyle: Fenerbahçe Spor Kulübü
, Fox TV
, Star
Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik
, Ntv
Haber Spikeri Seda Öğretir, Dr. Ender Saraç
, oyuncu Mert Fırat
, iş insanı Cemil Can
Akan ve Çağlar Çokçetin, Çocuk Eğitim Derneği Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı.
Türkiye,Maltepe,Kemal Kılıçdaroğlu
02 Aralık 2018 Pazar 16:22