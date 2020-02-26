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Kılıçdaroğlu, Yazar Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yayıncı, Şair ve Yazar Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı.

26.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:50Kılıçdaroğlu, Yazar Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yayıncı, Şair ve Yazar Muzaffer İlhan Erdost'un cenaze törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yuman Yayıncı, Şair ve Yazar Muzaffer İlhan Erdost için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, tören sonrası Erdost Ailesi'ne başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muzaffer İlhan Erdost, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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