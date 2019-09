Kılıçdaroğlu: yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz (2)

MERHUM VEKİLİN ADININ VERİLDİĞİ PARKI AÇTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ ilçesinin ardından Merkezefendi ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, 7 Haziran'da yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın adının verildiği parkta düzenlenen törene katıldı. Tören öncesi Arslan'ın ailesiyle görüşen Kılıçdaroğlu, ardından buradaki kalabalığa seslendi. CHP lideri, şöyle konuştu:

"Tekrar bir Kuvay-ı Milliye hareketi yaratmak zorundayız. Yeniden birleşmek zorundayız. O nedenle önümüzde belki seçimler olacak. O seçimlerde de yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı, birinci aşamayı, ikinci aşamada tamamlayacağız. Ülkesini seven, yurdunu seven, vatanını seven, bayrağını seven herkesin desteğini istiyorum. Benim bireysel hiçbir talebim yok. Bireysel hiçbir beklentim de yok. Allah'a şükür karnımız doyuyor. Bu memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o herkesten önce benim derdim olmak zorundadır. Bir kişi işsiz ise ona iş bulmak da benim derdim olmak zorundadır."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından 'Kazım Aslan' adı verilen parkın açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra da Merkezefendi Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu Belediye Başkanı Şeniz Doğan karşıladı. İlçede seçim sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, Başkan Doğan tarafından el dokuması minyatür kilim ve ilçede üretilen aromatik bitkiler hediye edildi. Kemal Kılıçdaroğlu, buradan Serinhisar ilçesine geçti.

